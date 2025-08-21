T.C. MANİSA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Sayı : E.20239434-2020/27-Ceza Dava Dosyası

19.08.2025

İ L A N

MANİSA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan açılan davada tüm araştırmalara rağmen tüm araştırmalara rağmen Haydar ve Emine kızı, 01/04/1978 Turgutlu doğumlu, Manisa , Turgutlu, Çampınar mah/köy nüfusunda kayıtlı , Hasan ŞENTÜRK 'ün adresi tespit edilemediğinden görülen dava sonucu verilen karara ilişkin GEREKÇELİ KARAR EVRAKININ ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;

HÜKÜM:

Sanığın hükümlünün veya tutuklunun kaçması suçunu işlediği anlaşıldığından eylemine uyan TCK 292/1.maddesi uyarınca takdiren ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre takdiren ve tercihen 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri sanığın lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek sanığa verilen cezadan 5237 sayılı TCK'nın 62/1. maddesi hükmü uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 5 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık hakkında takdiren başkaca arttırım ve indirim sebebi uygulanmasına yer olmadığına,

Sanık hakkında hükmolunan hapis cezası kısa süreli ise de sanığın kişiliği, ekonomik ve sosyal durumu, suçun işleniş şekli gözönüne alınarak sanık hakkında hükmedilen hapis cezasının takdiren 5237 sayılı TCK'nın 50. Maddesindeki SEÇENEK YAPTIRIMLARA ÇEVRİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

Sanığın geçmişte birçok kasıtlı suç işlediği ve ileride suç işlemekten çekineceği yolunda kanı oluşmadığından hakkında TCK nun 51. maddesi ile CMK nun 231/5-14 maddesinin UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA,

Sanığın; Anayasa Mahkemesinin 24/11/2015 tarih ve 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı gözetilerek TCK.nın 53/1. maddesinde tahdidi olarak sayılan hak ve yetkilerden TCK.nın 53/1-a,b,d,e maddesinde sayılan hak ve yetkiler ile "c" fıkrasında sayılan hak ve yetkilerden kendi altsoyu dışında kalan kişiler ile ilgili hak ve yetkinin kullanılmasından TCK.nın 53/2. maddesi gereğince cezanın infazının tamamlanması anına kadar, TCK.nın 53/1-c fıkrasındaki hak ve yetkilerden kendi altsoyu olan kişiler ile ilgili hak ve yetkinin kullanılmasından TCK.nın 53/3-1. cümlesi gereğince bu hak veya yetkilerin denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infaz edildiği ana kadar veya koşullu salıverilmesine karar verildiği ana kadar YOKSUN BIRAKILMASINA,

5320 sayılı Yasa uyarınca soruşturmada görev alan kolluk birimine kesinleşmiş karar suretinden bir örneğin gönderilmesine,

Sanığın yargılaması için yargılama gideri yapılmadığından yargılama gideri hükmedilmesine yer olmadığına,

Dair; duruşmadan bağışık tutulan sanığın yokluğunda, Cumhuriyet Savcısının huzurunda, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta mahkememize verilecek bir dilekçe yada zabıt katibinde beyanda bulunmak-beyanın zabta geçirilmesi ve hakime tasdik ettirilmesi şartıyla ( ceza infaz kurumunda bulunanlar bakımından ise aynı süreler içinde mahkememize gönderilmek üzere bulundukları ceza infaz kurumu yönetimine verecekleri bir dilekçe ile), İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere mütalaaya uygun olarak verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.09/05/2025