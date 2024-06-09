T.C.

MANAVGAT

4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N



DOSYA NO : 2022/436 Esas

KARAR NO : 2023/691 Karar



Basit Yaralama Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/05/2023 tarihli ilamı ile TCK'nun 86/2 maddeleri gereğince sanık Onur BAYAR hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilerek, karar tebliği için müşteki (Doulet ve Cavra kızı, 1992 doğumlu) TOZGHAN KOISHIYEVA'ya tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

İş bu ilan tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya zapta geçirilecek beyan ileManavgat Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.05/06/2024