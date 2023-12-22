T.C. MANAVGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/419 Esas



Davacı Nevşet Akdeniz tarafından davalılar Manavgat Bel. Başkanlığı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Maliye Hazinesi ile bir kısım davalılar aleyhine açılan tapu iptal ve tescil davası nedeniyle TMK 713/4-5 maddesi gereğince ilan yapılmasına dair verilen ara karar uyarınca;

Dava konusu Antalya ili, Manavgat ilçesi, Kemer Mahallesi Ballık mevkii 745 ada 1(A) parsel sayılı taşınmazın TMK 713. Madde gereğince tescili talep edildiğinden taşınmazın tescil koşullarının oluşmadığını bilen ya da taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya mahkememiz dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacıların iddiası ispatlanmış olursa, davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK'nın 713/4-5 maddeleri gereğince ilan olunur.