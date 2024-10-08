T.C MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Giriş: 09.10.2024 - 00:00
T.C
MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN METNİ
- Mamak ilçe sınırları içerisinde Giysi/Tekstil Atıklarının Toplanması İşi İhalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ‘Açık Teklif Usulü’ 23.10.2024 tarihinde Çarşamba günü saat 15:30’da Hüseyingazi Mahallesi Mamak Caddesi No:181 Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan 7.Kat Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilecektir.
- Giysi/Tekstil Atıklarının Toplanması İşi; konumu, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.
- Söz konusu ihaleye 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekâleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.
|SIRA NO:
|İŞİN YAPILACIĞI YER
|İŞİN NİTELİĞİ
|GEÇİCİ TEMİNAT
|MUHAMMEN BEDEL
|İHALE TARİHİ
|İHALE SAATİ
|1
|Mamak İlçe Sınırları İçerisi
|Giysi/Tekstil Atıklarının Toplanması İşi İhalesi
|300.000,00-TL
|12.000.000,00-TL
(KDV DAHİL)
|23.10.2024
|15:30
- İhaleye çıkarılan Giysi/Tekstil Atıklarının Toplanması İşine ilişkin ihale Şartname ve ekleri 100.000,00-TL ( Yüz bin Türk Lirası) Bedel karşılığı verilecek olup, Şartname ve ekleri Mamak Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü İhale Biriminden ücretsiz olarak incelenebilir.
- Söz konusu ihaleye ilişkin gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi, kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgâhlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.
- İhaleye katılacak olanlar Giysi/Tekstil Atıklarının Toplanması İşi ihale tarihi olan 23.10.2024 Çarşamba günü en geç saat 12.00’ye kadar şartname ve ekleri , geçici teminat bedelini Temizlik İşleri Müdürlüğünden alacakları ödendi belgesi ile yatıracaklardır. Posta ile gönderilen teklif ve teminatlar kabul edilmeyecektir.
- Belediyemiz Encümeni Giysi/Tekstil Atıklarının Toplanması İşine ait ihaleyi yapıp yapmamak da ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.
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