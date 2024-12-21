T.C. MALKARA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. MALKARA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/229 Esas

DAVALI : ŞABAN NAMALIR (T.C. 12107007042)Yalı Mah. 332. Sok. No:10 İç Kapı D:2 Güzelbahçe/ İZMİR



Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tahkikat ve sözlü yargılama için belirlenen duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 16/01/2025 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, aksi takdirde belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği, ön inceleme duruşma zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.