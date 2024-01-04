T.C. MALATYA İCRA DAİRESİ

2016/1464 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2016/1464 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Malatya İl, Battalgazi İlçe, UCBAĞLAR Mahalle/Köy, 443 Ada, 729 Parsel, Tespite esas taşınmaz, tapu kayıtlarında her ne kadar tarla vasfında olsa da, taşınmazın bulunduğu bölgenin yapılaşması ve imar durumu göz önünde bulundurulduğunda, taşınmazın arsa vasfını kazandığı görülmekte olup, kıymet taktir işlemi arsa vasfı üzerinden yapılmıştır. Taşınmazın yolda ve Belediye Hizmet Alanında kalan kısımlarının kamulaştırma işlemleri yapılmamıştır. Taşınmazın borçluya ait 87/1280 Hissesi satılacaktır.

Adresi : Uçbağlar Mah. 443 Ada 729 Parsel Battalgazi / MALATYA

Yüzölçümü : 13.455 m2

İmar Durumu :Mevcut, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen 30 metre genişliğindeki yolda, kısmen E: 2,80 Yençok: 37,50 metre ticaret + konut alanında, kısmen de E: 1,50 Yençok: 18,50 metre

Kıymeti : 5.944.376,95 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında ki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2024 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2024 - 14:40

04/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.