T.C. MALATYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. MALATYA

3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

ESAS SAYISI : 2022/1190 Esas



ESAS NO : 2022/1190 Esas

KARAR NO : 2024/818

KONU :İlan Hakkında

Davacı MEHMET TOSUN aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Davanın KABULÜ İLE,

Malatya ili Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesi 2114 ada 30 parsel sayılı taşınmazın tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte İ.İ.K. hükümleri uyarınca umum arasında açık arttırma usulü ile SATIŞI SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNENE KARAR VERİLDİĞİ,

Gerekçeli kararın talep halinde taraflara tebliğine,

Mahkememizin işbu kararına karşı, 6100 Sayılı yasanın 345 maddesi uyarınca gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde, Mahkememize ve Mahkememize gönderilmek üzere başka yer Mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesince incelenmek üzere tarafların istinaf yasa yoluna başvuru hakkı bulunduğuna dair, davacının yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup anlatıldı

DAHİLİ DAVALI:ÖZER ÖZBEK, Mahmut oğlu, 1977 doğumlu, TC: 436*****848 kimlik numaralı, Teblig yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. 24/10/2024