T.C. MALATYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/1244 Esas
Konu : GAİPLİK İLANI 2.İLAN
08/01/2025
GAİPLİK İLANI
Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Hanımınçiftliği Mah. 76 cilt, 90 hane, Mehmet ve Zeynepoğlu , 16925561342 T.C Kimlik numaralı OSMAN İZ'den 1974 yılından berihaber alınamadığı, kendisinin ölüm tehlikesi bulunduğundan bahisle, gaipliğine karar verilmesi talep edilmiştir,
Mahkememizce M.K.nun 33.maddesi gereğince duyuru yapılmasına karar verilmiştir, yukarıda ismi yazılı kişi hakkında bilgisi olanların duyuru tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememizin 2022/1244 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilanen duyurulur