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        T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 30.12.2023 - 00:00
        T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/374 Esas
        KAMULAŞTIRMA İLANI
        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi
        ADA NO : 138 ada
        PARSEL NO : 5 parsel
        MALİKİN ADI VE SOYADI : HÜSEYİN BORA
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/374 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01959377
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