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        T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.12.2023 - 00:00
        T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/369 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI
        Davacı, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Davalı, Elif Delibaş arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
        Dava konusu;Malatya ili Yeşilyurt İlçesi Cumhuriyet Örnekköy Mah. 137 ada 18 parsel (ifrazen 19 parsel) sayılı taşınmazın davacı idare tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/369 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu İLAN OLUNUR.21/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01957409
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