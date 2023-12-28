T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/369 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Davalı, Elif Delibaş arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu;Malatya ili Yeşilyurt İlçesi Cumhuriyet Örnekköy Mah. 137 ada 18 parsel (ifrazen 19 parsel) sayılı taşınmazın davacı idare tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/369 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu İLAN OLUNUR.21/12/2023