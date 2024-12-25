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        T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26.12.2024 - 00:00
        T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/450 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        Davacı, MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ileDavalı, FATİH DÖNMEZ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
        Dava konusu Malatya İli Battalgazi İlçesi Hatunsuyu Mahallesi 413 ada 11 nolu parsel sayılı taşınmazın davalı Fatih Dönmez adına tapuda kayıtlı taşınmazın davacı idare tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/450 esas sayılı dosyası ile dava açılmış olup, duruşması 26/02/2025 günü saat 14:10'a bırakılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19/12/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02145228
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