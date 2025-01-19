T.C. MALATYA 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. MALATYA 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/76 Esas



DAVALILAR : ÖMER YILDIRIM Aydınlık Evler Mahallesi 2019. Sokak Su Evleri 3 Kat:7 No:11 Yenişehir/Mersin Yenişehir / Mersin / MERSİN



Davacı Denge Varlık Yönetim A.Ş. tarafından aleyhinize açılan şikayet davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden binanın yıkılmış olduğu gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tensip zaptında belirtilen yasal sürelerde yargılamaya iştirak etmemeniz halinde H.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 25/12/2024