        T.C. LÜLEBURGAZ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 25.09.2025 - 00:00
        T.C. LÜLEBURGAZ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/233 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Kırklareli, Lüleburgaz Büyükkarıştıran/Yenimahalle
        ADA NO : 414
        PARSEL NO : 324
        MALİKİN ADI VE SOYADI : Volkan Yılmaz
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliği ve yukarıda bilgileri yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/233 Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19.09.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02299232
