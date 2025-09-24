T.C. LÜLEBURGAZ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/233 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kırklareli, Lüleburgaz Büyükkarıştıran/Yenimahalle
ADA NO : 414
PARSEL NO : 324
MALİKİN ADI VE SOYADI : Volkan Yılmaz
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliği ve yukarıda bilgileri yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/233 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19.09.2025