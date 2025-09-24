T.C. LÜLEBURGAZ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. LÜLEBURGAZ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/233 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kırklareli, Lüleburgaz Büyükkarıştıran/Yenimahalle

ADA NO : 414

PARSEL NO : 324

MALİKİN ADI VE SOYADI : Volkan Yılmaz

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliği ve yukarıda bilgileri yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/233 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19.09.2025