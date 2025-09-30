Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. LAPSEKİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 01.10.2025 - 00:00
        İLAN
        T.C. LAPSEKİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

        ESAS NO : 2024/456 Esas
        DAVALI : MUSTAFA KEMAL KESKİN, TC: 115*****320, S**i ile As**n oğlu, 10/07/1967 doğumlu.


        Davacı Derya Keskin tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;
        Davalının gösterilen adresine dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliğ edilememiş, yapılan kolluk araştırmaları sonucunda adresi tespit edilememiş olup dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        HMK'nın 122, 126, 129. maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçenizi posta giderini ve tanık dahil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içeresinde mahkememize sunmanız aksi halde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu, dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 13/09/2025

        Yazı Boyutu