T.C. LAPSEKİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. LAPSEKİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/376 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili Lapseki ilçesi Gökköy Köyü

ADA NO : 120

PARSEL NO : 50

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AŞKIN DENİZ

2- AYDIN DENİZ

3- AYNUR ERTUĞRAL

4- FATMA DİLEK

5- MUSTAFA DENİZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI KAMU ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DAVA DANIŞMANLIK HİZMETİ İŞLEMLERİ)

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 03.02.2017 tarih ve 2017/35 s. Kamu Yararı kararına istinaden Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe projesi kapsamında Çanakkale ili Lapseki İlçesi Gökköy Köyü 120 ada 50 sayılı parseldeki 1.766,85 m2 arazinin 5/6'sı, (Taşınmazın 1/6 hissesi mahkemenizin 2020/110 Esas sayılı bedel tespit ve tescil davasıyla idaremize geçmiştir.) hakkında kamulaştırma işlemlerine başlanmıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/376 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04/09/2024