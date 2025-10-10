T.C. KÜTAHYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



T.C. KÜTAHYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2024/98 Esas

16.05.2025

Davacı Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile davalılar Kayyım Kütahya İl Defterdarlığı ve Ömer Akşehirlioğlu ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan dava nedeniyle;Davacı Vakıflar Genel Müdürlüğünce Kütahya İli Merkez İlçesi Paşam Sultan Mahallesinde bulunan 140 ada 19 parselde kayıtlı taşınmazın hissedarlarından Ömer Akşehirlioğlu (Ahmet oğlu), Halil İbrahim Akşehirlioğlu (Ahmet oğlu), Fatma (Mahmut kızı), Ayşe (İbrahim kızı), Hasan (İbrahim oğlu), Emine (Akşehirli Mehmet Karısı)'ye yapılan araştırmalara rağmen tespit edilememiş ve şahıslara ulaşılamamış olması sebebiyle adı geçenlerin gaipliğine ve adına kayıtlı payların tapu kayıtlarının iptali ile 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 17. maddesi gereğince davacı adına tesciline karar verilmesi talep edilmekle taşınmaz malikleri Ömer Akşehirlioğlu (Ahmet oğlu), Halil İbrahim Akşehirlioğlu (Ahmet oğlu), Fatma (Mahmut kızı), Ayşe (İbrahim kızı), Hasan (İbrahim oğlu), Emine (Akşehirli Mehmet Karısı) hakkında gaiplik verilmesi istenmesi nedeniyle 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 17. ve 4721 sayılı TMK'nın 588 maddesinin atıfta bulunduğu TMK'nın 33/2 fıkrası gereğince bir (1) er ay arayla iki (2) kez ilan yaptırılmasına karar verilmiş olup;

Bir (1) er ay ara ile yapılacak iki (2) ilandan ilk ilan tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde hak sahibi olduğunu ileri sürerek bir kimse ortaya çıkmaz ve mahkememize başvurmaz ise taşınmazın malikinin gaipliğine ve mirasın devlete geçeceği İLAN olunur.