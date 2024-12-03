T.C. KÜTAHYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KÜTAHYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/710 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN



BİLGİLERİ 1-: Kütahya ili Merkez İlçesi Etrafı Şehir Ağaçköy Mah. Kızılcıkdibi Mevkii 5785 Ada, 14 Parsel, 2012,71 m2 yüzölçümlü, Tarla Vasıflı Taşınmaz

KAMULAŞTIRILACAK İRTİFAK ALANI : 236,08 m2

TEKLİF EDİLEN İRTİFAK HAKKI BEDELİ : 649,81 TL

BİLGİLERİ 2- : Kütahya ili Merkez İlçesi Etrafı Şehir Ağaçköy Mah. Kızılcıkdibi Mevkii 5785 Ada, 18 Parsel, 6033,45 m2 yüzölçümlü, Tarla Vasıflı Taşınmaz

KAMULAŞTIRILACAK İRTİFAK ALANI : 2173,69 m2

TEKLİF EDİLEN İRTİFAK HAKKI BEDELİ : 7.977,44 TL

MALİK BİLGİLERİ : MEHMET BAŞYİĞİT VE MÜŞTEREKLERİ

KAMULAŞTIRANKURUM : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ

Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2024/710 Esasında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 13/02/2025 günü saat:11.00'te yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 19/11/2024