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        T.C. KÜTAHYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 19.02.2025 - 00:00
        T.C. KÜTAHYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        KAMULAŞTIRMA İLANI

        ESAS NO:2025/31
        Esas No Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu Yer Kamulaştırılacak Alan İrtifak Tesis Edilecek Alan Malik Bilgileri
        2025/31 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Alayunt Mahallesi, 3282 Ada, 203 Parsel, 337,92 m2 Yüzölçümlü, Arsa/Tarla 1/3(125,97)m2 -m2 Aziz Kızbut, Esma Kızbut, Hüseyin Kızbut, Seray Kızbut, Serra Kızbut
        Kütahya İli, Merkez İlçesi, Alayunt Mahallesi, 3282 Ada, 230 Parsel, 54,51 m2 Yüzölçümlü, Arsa/Tarla 17/24(38,61)m2 -m2 Aziz Kızbut, Esma Kızbut, Hüseyin Kızbut, Seray Kızbut, Serra Kızbut

        Davacı KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI vekili tarafından mahkememizin yukarıda belirtilen esas numarasıyla açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, Kamulaştırılacak taşınmazların malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı (KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI) kurumu husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurumu adına tescil edileceği, Duruşmanın 15/04/2025 günü saat 10:00'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ve ilgililere ilanen tebliğ olunur. 12.02.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02174679
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