T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/672

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BİLGİLERİ : Kütahya Merkez Siner Mah., 5961 Ada 95 Parsel, 2659,34 m2 yüzölçümlü, Tarla Vasıflı Taşınmaz

KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 545,03 m2

TEKLİF EDİLEN BEDEL : 299.766,50-TL

MALİK BİLGİLERİ : Ramazan ÇEKMEZ

KAMULAŞTIRANKURUM : Kütahya Belediye Başkanlığı

Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2023/672 Esasında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 02/02/2024 günü saat 12:10'da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.