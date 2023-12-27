Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.12.2023 - 00:00
        T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        ESAS NO : 2023/652
        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BİLGİLERİ : Kütahya Merkez Siner Mah., 5970 Ada 52 Parsel, 3906,67 m2 yüzölçümlü, Tarla Vasıflı Taşınmaz
        KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 13,63 m2
        TEKLİF EDİLEN BEDEL : 7.496,50-TL
        MALİK BİLGİLERİ : Murat MERCAN, Müşerref YILDIZ, Şerife SÖĞÜT.
        KAMULAŞTIRANKURUM : Kütahya Belediye Başkanlığı
        Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2023/652 Esasında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,
        Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,
        Duruşmanın 02/02/2024 günü saat 11:55'de yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01956747
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu