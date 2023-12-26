T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/658

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BİLGİLERİ : Kütahya Merkez Siner Mah., 5974 Ada 59 Parsel, 2333,16 m2 yüzölçümlü, 5974 Ada 62 Parsel, 128,96 m2 Tarla Vasıflı Taşınmazlar

KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 59 Parsel için: 3,96 m2, 62 parsel için: 71,96 m2

TEKLİF EDİLEN BEDEL : 59 Parsel için: 2.178,00 TL, 62 parsel için: 39.578,00-TL

MALİK BİLGİLERİ : ve diğerleri.

KAMULAŞTIRANKURUM : Kütahya Belediye Başkanlığı

Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2023/658 Esasında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 02/02/2024 günü saat 12:05'te yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.