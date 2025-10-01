T.C. KÜTAHYA 2. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. KÜTAHYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/217 Esas

DAVALI : YUSUF AHMADİ



Davacı , FATEMEH SHAHZAMAN ile Davalı , YUSUF AHMADİ arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Kaldırılması (TMK M.348)) davası nedeniyle;

Mahkememizce davalı YUSUF AHMADİ' e dava dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup tanınmadığından bahisle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı YUSUF AHMADİ’ e duruşma günü olan 20/11/2025 günü saat: 09:45’ te mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekili ile temsil ettirmesi, aksi takdirde HUMK. nun 213 ve 377. maddeleri uyarınca tahkikat ve yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve hüküm verileceği davalıya duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere İLAN olunur.

Davalı YUSUF AHMADİ’ e dava dilekçesinde 6100 sayılı HMK 127 ve 317/2 maddesi gereğince tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde cevap vermesi, aksi takdirde HMK 128. Maddesi gereğince davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, cevap dilekçesini HMK nun 121 ve 129 maddelerine uygun şekilde düzenlemesi, varsa ilk itirazlarını cevap süresi içinde bildirmesi, HMK 194 maddesi gereğince savunmasını somutlaştırması, dayanılan delillerin hangi delilin hangi vakanın ispatı için gösterdiğini açıkça belirtmesi, aksi takdirde HMK nun 140/5 fıkrası gereğince ancak ön inceleme aşamasında bu eksikliği tamamlayabileceği ve o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı, belgeleri dilekçelere eklemesi halinde HMK 324. Maddesi gereğince ikame ettiği delillerin toplanması için mahkemeye avans yatırması ihtar olunur ve hüküm verileceği davalıya dava dilekçesi tebliği yerine geçerli olmak üzere İLAN olunur.22/09/2025