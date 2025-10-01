T.C. KÜTAHYA 2. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. KÜTAHYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/492 Esas

DAVALI : DOĞUKAN BOZKURT



Davacı HASRET DİDEM BOZKURT ile Davalı DOĞUKAN BOZKURT arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

Mahkememizce davalı DOĞUKAN BOZKURT' a dava dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup tanınmadığından bahisle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı DOĞUKAN BOZKURT’ a dava dilekçesinde 6100 sayılı HMK 127 ve 317/2 maddesi gereğince tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde cevap vermesi, aksi takdirde HMK 128. Maddesi gereğince davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, cevap dilekçesini HMK nun 121 ve 129 maddelerine uygun şekilde düzenlemesi, varsa ilk itirazlarını cevap süresi içinde bildirmesi, HMK 194 maddesi gereğince savunmasını somutlaştırması, dayanılan delillerin hangi delilin hangi vakanın ispatı için gösterdiğini açıkça belirtmesi, aksi takdirde HMK nun 140/5 fıkrası gereğince ancak ön inceleme aşamasında bu eksikliği tamamlayabileceği ve o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı, belgeleri dilekçelere eklemesi halinde HMK 324. Maddesi gereğince ikame ettiği delillerin toplanması için mahkemeye avans yatırması ihtar olunur ve hüküm verileceği davalıya dava dilekçesi tebliği yerine geçerli olmak üzere İLAN olunur.