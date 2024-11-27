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        T.C. KÜTAHYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.11.2024 - 00:00
        İ L A N

        T.C. KÜTAHYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2023/1257 Esas

        Konu : Gaiplik İlanı

        11/11/2024

        Mahkememiz tarafından verilen 10/10/2024 tarih ve 2023/1257 Esas 2024/1366 Karar sayılı ilamı kesinleşmekle hüküm kısmı ilan olunur.TALEBİN KABULÜ İLE;
        1-Kütahya ili, Merkez İlçesi, Göçeri Mah./Köyü, cilt no:86, hane no: 21, BSN: 18'de kayıtlı İsmail ve Müyesser oğlu 14/01/1989 doğumlu, 32192030718T.C. Kimlik numaralı ABDULLAH ALTUNTAŞ'IN 4721 sayılı TMK'nun 32. maddesi uyarınca GAİPLİĞİNE,
        2-TMK m.35/2 hükmü uyarınca iş bu kararın gaipliğine karar verilen Abdullah Altuntaş'tan en son haber alınan tarih olan18/07/2017 tarihinden itibaren HÜKÜM DOĞURMASINA,
        Dair mahkemece verilen karar ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02129657
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