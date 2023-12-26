T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/693 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya Merkez Cedid Mah.

ADA NO : 157

PARSEL NO : 123

VASFI : Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ : 50,97 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hamit Memişoğlu mirasçıları

KİME YÖNELTİLECEĞİ : Kütahya Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN

YATIRILACAĞI BANKA : Vakıfbank Kütahya Şubesi

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2023/693 Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 08/02/2024 günü saat 15.40 da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur.