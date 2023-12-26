T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN



BULUNDUĞU YER : Kütahya Merkez İhsaniye Köyü 116 ada, 43 parsel,

947,99 m2yüz ölçümlü Arsa

KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 261,42m2

TEKLİF EDİLEN BEDEL : 25.010,05-TL

MALİK BİLGİLERİ : Azize ÇINAR vd

KAMULAŞTIRAN KURUM : TCDD Genel Müdürlüğü

Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2023/674 Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 22/03/2024 günü saat 09:35'da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur.18/12/2023