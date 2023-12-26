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        T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 26.12.2023 - 00:00
        T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN


        BULUNDUĞU YER : Kütahya Merkez İhsaniye Köyü 116 ada, 40 parsel,
        1729,75 m2yüz ölçümlü Avlulu Ahşap Ev Ahır ve Samanlık
        KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 328,51m2
        TEKLİF EDİLEN BEDEL : 31.428,55-TL
        MALİK BİLGİLERİ : Azize ÇINAR vd
        KAMULAŞTIRAN KURUM : TCDD Genel Müdürlüğü
        Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2023/676 Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,
        Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,
        Duruşmanın 22/03/2024 günü saat 09:40'da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur.18/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01955718
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