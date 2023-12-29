T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/681 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya Merkezİhsaniye Köyü 116 ada, 28 parsel,

1.159,74 m2yüz ölçümlü Bir katlı betonarme konut ve arsası



KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 175,15m2



TEKLİF EDİLEN BEDEL : 16.756,60-TL



MALİK BİLGİLERİ : Merve IŞIK



KAMULAŞTIRAN KURUM : TCDD Genel Müdürlüğü

Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2023/681 Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 15/02/2024 günü saat 10:50'de yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur.