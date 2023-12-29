T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/435 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Kütahya Merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi

ADA NO : 2028 PARSEL NO : 4, VASFI: Bahçeli Kagir ev, YÜZÖLÇÜMÜ : 103,00 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hasan HÜSEYİN UÇAR ve MEHMET UÇAR mirasçıları

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN : Kütahya Belediye Başkanlığı

Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2023/435 Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 11/01/2024 günü saat 11.20'de yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur