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        T.C KUŞADASI 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 06.01.2024 - 00:00
        T.C
        KUŞADASI
        4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
        İLAN

        ESAS NO ; 2022/943

        KARAR NO ; 2023/45

        Mahkememizin 12/01/2023 tarih ve 2022/943 Esas, 2023/45Karar sayılı kararı Müşteki MEHMET ÇİÇEK 'a (Mustafa ve Fadime oğlu 30/10/1972d.lu, Kuşadası-Aydın mh./ky. nüfusuna kayıtlı, ( TC Kimlik No: 27091023442 ) açık adresi tespit olunamadığından tebliğ edilememiş, bu sebeple kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;
        Sanık Bülent Çiçek hakkında Müşteki Mehmet Çiçek'e karşı KASTEN YARALAMA (86/2) suçundan 6 ay 22 Gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, işbu ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı (Tebligat Kanunun 31. Madde) tebliğden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilip hakime tasdik ettirilmek suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yoluna başvurabileceği, süresinde istinaf edilmemesi halinde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01962824
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