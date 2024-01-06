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        T.C KUŞADASI 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 06.01.2024 - 00:00
        T.C
        KUŞADASI
        4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
        İLAN

        ESAS NO ; 2022/752

        KARAR NO ; 2022/1248

        Mahkememizin 27/10/2022 tarih ve 2022/752 Esas, 2022/1248Karar sayılı kararı Sanık UMUT ÖZSARAÇ 'a (Ufuk ve Neslihan oğlu 14/11/1980 d.lu, Menemen-İzmir mh./ky. nüfusuna kayıtlı, ( TC Kimlik No: 40804587444 ) açık adresi tespit olunamadığından tebliğ edilememiş, bu sebeple kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;
        Sanık hakkında Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eyşa Hakkında Hırsızlık (142/1-e,) suçundan2 yıl 6 ay hapis cezası,ile cezalandırılmasına karar verildiği, işbu ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı (Tebligat Kanunun 31. Madde) tebliğden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilip hakime tasdik ettirilmek suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yoluna başvurabileceği, süresinde istinaf edilmemesi halinde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01962816
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