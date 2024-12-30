T.C.

KUŞADASI

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2023/253 Esas

27/12/2024

İ L A N



Davacılar İffet Tatlıbaş, Aslı Tatlıbaş, Nazlı Tatlıbaş vekili tarafından Aydın ili Kuşadası ilçesi Hacıfeyzullah Mah Yavansu Mevkii, 783 ada, 21 parselde kayıtlı taşınmazdaki ortaklığın giderilmesi istemi ile davalılar Mehmet Turgut Gerboğa ve arkadaşları aleyhine mahkememize açılan ortaklığın giderilmesi davasında;

Davalı 17060564144 T.C Kimlik nolu Mehmet Turgut Gerboğa'ya dava dilekçesinde ve davacı vekili tarafından daha sonra dosyaya bildirilen tüm adreslere çıkartılan tebligatlar bila ikmal iade gelmiş, yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalıya dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dahili Davalı Mehmet Turgut Gerboğa'ya işbu ilanının yayımından itibaren iki hafta içinde davaya karşı cevap dilekçelerini mahkememize sunmaları veya bulundukları yer sulh hukuk mahkemesi aracılığı ile mahkememize göndermeleri, HMK'nun 128. Madde gereğince süresi içinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tümünün inkar edilmiş sayılacakları, 131. Madde gereğince cevap dilekçesinin verilmesinden sonra cevap süresi dolmamış olsa bile ilk itirazlarının ileri sürülemeyeceği ayrıca belirlenen duruşma günü saati olan 27/02/2025 günü saat14:00'da duruşmaya bizzat gelmeniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, ayrıca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirilebileceği ve yargılamaya yokluğunuzda devam edilerek yokluğunuzda karar verilebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.27/12/2024