T.C.

KUŞADASI

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2023/196-Ceza Dava Dosyası

13.12.2023

İLAN



Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi Ortaköy nüfusuna kayıtlı, Abdulselam Muhammet arif ve Hanım oğlu Söke 24/06/2003 doğumlu HARUN EKELİK hakkında ;

Mahkememiz'in 16/06/2023 tarih 2023 / 196 esas 2023 / 262 karar sayılı ilamı ile pek az sayıda mermi bulundurma veya taşıma suçundan 720,00 TL adli para cezası ile hapisten çevrilme 1.110,00 TL adli para cezaları ile mahkumiyetine karar verildiği,

Sanığın duruşmada bildirdiği adresine gerekçeli karar tebliği yapılamadığından ve yapılan tüm araştırmalara rağmen yeni bir adresi de tespit edilemediğinden karar özetinin İLANEN tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilanın yayımlanmasından itibaren yasal( 7 ) gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, mahkememize verilecek bir dilekçe ya da zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzim edilmek ve hakim tarafından tasdik olunmak suretiyle veyahut mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer nöbetçi asliye ceza mahkemesi'ne vereceği bir dilekçe ile veya kişi tutuklu/hükümlü ise bulunduğu ceza infaz kurumu aracılğıyla dilekçe göndermek suretiyle 5271 sayılı CMK'nın 252/1 maddesi gereğince İTİRAZ edilebileceği, verilen karara süresi içerisinde itiraz edilmesi halinde ise mahkememizce duruşma açılarak genel hükümlere göre yargılamaya devam olunacağı, duruşmaya gelmese dahi yokluğunda duruşma yapılacağı ve CMK 223.maddesi gereğince hüküm verileceği,itirazın yapılması halinde yapılacak yargılama sonucunda sanığın yeniden mahkumiyetine karar verilmesi halinde basit yargılama usulünün uygulanması sebebiyle sanık hakkında verilen ¼ oranındaki yasal indirimin uygulanmayacağı, ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

13/12/2023