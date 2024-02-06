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        T.C. KURTALAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 08.02.2024 - 00:00
        T.C.
        KURTALAN
        SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        Sayı :2023/256 Esas 08/12/2023

        İLAN

        Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetnamenin Açılması davası nedeniyle

        HÜKÜM :
        1-Hukuki Yarar Yokluğundan Davanın USULDEN REDDİNE,
        2-Kurtalan Noterliği'nin 27/09/2023 Tarih 3689 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Mirastan Feragat Sözleşmesinin ilgili Noterliğe iadesine,
        3-Davanın mahiyeti itibariyle harç alınmasına YER OLMADIĞINA,
        4-Yargılama giderlerinin dosya üzerinde bırakılmasına,
        5-Kararın bir suretinin ihbar edene tebliğine,
        Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda ilgilinin yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. 22/09/2023
        Mahkememiz kararının evvelce de bütün aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve tebligat yapılamayan mirasçı Hikmet KEKLİK'a ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Bu ilamın gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra davacı Hikmet KEKLİK'e tebliğ edilmiş sayılacağı Tebligat Kanununun 28. Maddesi gereğince tebliği ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01979498
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