T.C. KULU SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/391 Esas
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen GENCO İŞCAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu Türk Medeni Kanunun 32 maddesi ve devamı hükümleri gereğince ilanen tebliğ olunur.GAİP TC KİMLİK NO : 53386306396
ADI SOYADI : GENCO İŞCAN
BABA ADI : YUSUF
ANA ADI : LÜTFİYE
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1971
DOĞUM YERİ : KULU
İKAMETGAH ADRESİ : Karacadağ Mah. Karacadağ Cad. No:24 Kulu/ KONYA