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        T.C. KULU 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 30.12.2024 - 00:00
        T.C.
        KULU
        1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
        İLANEN TEBLİGAT

        Esas No :2022/921-Karar No :2023/355
        Karar Tarihi :19/07/2023
        Suç :Basit Tehdit, Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret
        Sanık Kimliği:Harun Reşit Ulusoy, Mehmet ve Döndü oğlu, 14/04/1960 Celep doğumlu,
        Karar özeti : Sanık Harun Reşit Ulusoy hakkında basit yargılama usulü uygulanarak üzerine atılı Hakaret suçundan netice olarak 2.050TL adli para cezasına hükmedildiği ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, basit tehdit suçundan ise 4.200TL adli para cezasına hükmedildiği ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verildiği,
        Sanık Harun Reşit Ulusoy'un tebligata yarar adresi bilinmediğinden ve tüm aramalara rağmen bulunamadığından ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat kanunun 28,20 maddeleri gereğince karar özetinin Resmi Gazetede ilanen tebliği, aynı kanunun 31 maddesi uyarınca ilanın yayın tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,bu tarihten itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya başka yer mahkemesi aracılığı ile gönderilecek bir dilekçe ile Mahkememizin kararına karşı istinaf yasa yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02148746
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