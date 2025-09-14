Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 15.09.2025 - 00:00
        T.C. KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/98 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi ArgünKöyü
        ADA NO : 235
        PARSEL NO : 2
        VASFI : YOL
        YÜZÖLÇÜMÜ : 3.603,66 m2
        MALİKLERİ : FERMAN AVCI
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.28/08/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02290615
        Yazı Boyutu