T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55*

T.C.KÜÇÜKÇEKMECEİCRA DAİRESİ

2019/3638 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/3638 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, HALKALI Mahalle/Köy, MENEKŞE YOLU Mevkii, 5165 Parsel, A3Blok, 3. Kat, 18 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : Halkalı Merkez Mahallesi, Sönmez Sokak, Laleşehir Konakları Sitesi, A3 Blok, D: 18Küçükçekmece İstanbul Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 130 m²

İmar Durumu :Küçükçekmece Belediye Başkanlığının 02.01.2020 tarih 154 sayılı imar durum yazısına göre taşınmazın konumlu olduğu parsel 22.06.2005-26.02.2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Halkalı Revizyon Uygulama İmar Planında, plan notlarının 2.1 maddesi hükümlerine haiz E: 1,50 yapılaşma koşullarında KONUT alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 4.600.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.-Kira Şerhi:14/03/2007 Y:4327 99 Yıllığı 1 Ytl Den Tedaş Lehine

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 14:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 14:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/03/2024 - 14:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/03/2024 - 14:56

21/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.