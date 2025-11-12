Örnek No:55*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2024/14634 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/14634 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, HALKALI Mahalle/Köy, 844 Ada, 2 Parsel, 97 Nolu Bağımsız Bölüm Dosyada bulunan Bilirkişi raporuna göre;

İlgili Tapu Müdürlüğünde bila tarihli mimari proje üzerinde ve yerinde yapılan incelemede; dosya konusu parsel ve diğer komşu parsel birlikte Soyak Park Aparts proje kapsamında kalmaktadır. 29.593,57 m2 yüzölçümlü parsel üzerinde 6 blok bulunmaktadır. Soyak Park Aparts projesi kapsamında çok sayıda konut mevcut olup otopark, sosyal tesis, yüzme havuzu, cafe, yürüyüş yolları ve peyzaj düzenlemesi ile güvenliği mevcuttur. A1 blok binanın; yapı tarzı betonarme karkas, inşaat nizamı blok nizam olup 1bodrum kat+ zemin kat+15 normal kat olarak inşa edilmiştir. A1 blok binada, 173 adet bağımsız bölüm tescil edilmiştir. Bina girişi zemin kat seviyesindedir. A1 Blok binanın dış cephesi sıvalı ve boyalı, giriş kapısı camlı alüminyum profil kapı olup giriş sahanlığı ve kat sahanlıkları seramik kaplı ve sahanlıkların duvarları sıvalı ve boyalıdır. Binada asansörler mevcuttur. Değerleme konusu A1 blok, 9. normal katta konumlu, 97 no.lu bağımsız bölüm konut mimari projesine göre; net 47,66 m2 alanda: salon, açık mutfak, 2 oda banyo-wc, hol hacimlerinden ibarettir. Holün zemini seramik kaplı, salon ve odaların zemin laminant parke kaplı, duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Açık mutfağın kuvars mutfak tezgahı ve eviyesi mevcut olup mutfak tezgahı altı ve üstü mutfak dolapları vardır. Banyo-wc'nin zemin ve duvarları seramik kaplı olup klozet, lavabo- banyo dolabı ve duşakabin mevcuttur. Konutun pencereleri pvc doğrama ve ısıcamlı, iç kapılar panel kapı ve dış kapısı çelik kapıdır. Isıtma doğalgaz merkezi sistemdir (ısı payı ölçerlidir). Elektrik ve sıhhi tesisatı bulunmaktadır. Binanın yapı sınıfı 1. sınıf inşaattır. Binanın yaşı 13 yıl civarındadır. Kıymet takdirine konu taşınmazın içerisinde yer aldığı sitenin çevresinde Filenin Sultanları Öğrenci Yurdu, İstanbul Lounge, Dumankaya Konsept, İstanbul Sarayları ve Bosphorus City gibi markalı siteler bulunmaktadır. Taşınmaz sitenin aktivitelerinden yararlanmakta, civarın talep gören iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir. Alt ve üst yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede bulunmaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Adresi : Atakent Mahallesi, Soyak Park Aparts, Turgut Özal Bulvarı, A1 Blok, 32A1 Dış Kapı No.Lu, 9.Kat, 97 İç Kapı No Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 47,66 m2

İmar Durumu :Söz konusu parsel, 07.11.2010-14.08.2012?13.02.2013 -26.07.2013-24.07.2018 21.06.2022 tasdik tarihli1/1000ölçekliHalkalıTopluKonutAlanıRevizyonUygulamaİmarPlanında,Yençok:Z+14 kat, E:1,25 Konut Alanında kalmaktadır.

HavamaniakriterlerindendolayımaksimumbinayüksekliğivekatadediEmlakveİstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir." Denilmektedir.

Kıymeti : 4.300.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 14:02

Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2025 - 14:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 14:02

Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 14:02

05/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.