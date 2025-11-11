Örnek No:55*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2025/1685 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1685 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, HALKALI Mahalle/Köy, Menekşe Yolu Mevkii, 593 Ada, 35 Parsel, B blok, 2. Kat, ( 5 ) Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu (5) nolu bağımsız bölüm tapu da çatı arası piyesli dairedir. 2 bodrum kat+ zemin kat+ 2 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda,2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, yedi yıllık ömre sahip, onaylı projesine göre A ve B olmak üzere iki blok girişine sahip, A Blokta bodrum, zemin ve normal katlarında ikişer daire olmak üzere 8 bağımsız bölüm, 1247.Sokaktan 5 dış kapı numaralı B Blokta; bodrum katta iki dükkan, zemin ve normal katlarda ikişer daire olmak üzere 8 bağımsız bölümlü, B Blok bina ana girişi yol kotunda yer alan 1.bodrum kattan olup, bina dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları ikmal edilmiştir. (5) bağımsız bölüm numaralı daire, ana binanın 2.normal kat ve çatı katında yer almakta olup, onaylı projesine göre 2.kat esas daire kısmı antre, salon, mutfak, iki yatak odası, banyo- WC, dahili merdiven ile çıkılan çatı piyesinde hol, iki oda, mutfak nişi, banyo- WC ve teras mahallerinden ibaret, 2.kat esas daire kısmı 87m2, çatı arası piyesi 60m2 olmak üzere 147m2 net (süpürülebilir) alana sahip, ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap dolapları, banyoda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda, PVC doğrama ve ısıcamlı, çelik giriş kapılı, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatı mevcuttur. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış durumda, belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, talep gören konut alanında yer almaktadır.

İMAR DURUMU:

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 633453 sayılı imar durum belgesine göre; Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Merkez Mahallesi, 593 ada, 35 parsel sayılı taşınmaz; 07.11.2010 - 07.03.2011- 14.08.2012- 13.02.2013- 26.07.2013- 24.07.2018- 21.06.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Halkalı Toplu Konut Revizyon Uygulama İmar Planında, plan notunun 2. maddesi hükümlerine haiz, Bitişik Nizam 3 Kat (B-3) Konut Alanında kalmaktadır denilmiştir.

Adresi : Halkalı Merkez Mahallesi, 1247. Sokak, Çubukçu Apartmanı No:5 Daire 5Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 147 m2

Arsa Payı : 8/100

İmar Durumu: Var

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2026 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2026 - 14:01

07/11/2025

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.