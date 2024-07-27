Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2023/30309 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/30309 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

KÜÇÜKCEKMECE 1. HUKUK MAHKEMESİNCE ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE AŞAGIDAKİ GİBİDİR

Adres Bilgileri: Satışa konusu taşınmaz, İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi , Cennet Mahallesi, Fevzi Cakmak Caddesi no:70'adresinde ver almaktadır.



Taşınmaz Bilgileri:

Dava konusu taşınmaz İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi , Cennet Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi no:70'in yanında , mevcut tapunun 4189 parsel 1.100,00 m2 alanlı arsa üzerinde herhangi bir yapının olmadığı arsanın boş olduğu görülmüştür . Arsanın otopark olarak kullanıldığı görülmüştür. Arsanın çevresinde yapılaşmaların mevcut olduğu mahallinde yapılan incelemelerle tespit edilmiştir. Değer tespitine konu olan taşınmaz bulunduğu, bölge itibari ile alt ve üst yapısı tamamlanmış, cadde üzerinde merkezi bir konumda belediyenin ulaşım ve tüm diğer imkânlarından faydalandığı yoğun iskân bölgesi içerisinde yer aldığı görülmüştür.

Çevresel Bilgiler: Taşınmaz, her türlü Belediye ve alt yapı hizmetleri ile ulaşım imkanlarından kolayca faydalanabilecek konumda; İstanbul'un, Küçükçekmece İlçesi'nin Cennet Mah.'de olup, konut ve işyeri nitelikli taşınmazların bulunduğu lokasyonda yer almaktadır. Taşınmaz, camii, hastane, karayolu gibi hizmet alanlarına yakın mesafededir. Taşınmaz, E-5 (Karayolu) 940 m., Aydın Üniversitesi'ne 1580 m. kuş uçuşu mesafededir.

İmar Durumu: İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, Cennet Mahallesi, 4189 parsel 15.12.2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Küçükçekmece Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında Kısmen Sağlık Tesis Alanında, Kısmen de İlköğretim Tesis alanında kalmakta olduğu imar durumundan anlasılmıstır.

Kıymeti : 57.480.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/09/2024 - 13:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 13:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 13:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2024 - 13:44

24/07/2024

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.