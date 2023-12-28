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        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

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        Giriş: 04.01.2024 - 00:00
        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

        2023/29111 TLMT.
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/29111 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : İstanbul İl, Avcılar İlçe, Firüzköy Mahalle, Eşkinozyolu Mevkii, 6350 Parsel, B1 Blok 6.Kat 52 Nolu Bağımsız Bölümlü taşınmaz, 9583,08 metrekare ana taşınmaz yüz ölçümlü, 18315/5759055 arsa paylı, tapu kaydında 52 nolu depo olduğu görülmüştür.
        Adresi : Firüzköy Mahallesi Firüzköy Bulvarı No:210 Avcılar / İSTANBUL
        Yüzölçümü : 9.583,08 m2 ana taşınmaz yüzölçümü
        Arsa Payı : 18315/5759055
        İmar Durumu : Avcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12.07.2023 tarih, 152244 sayılı imar durum belgesine göre; Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi, 6350 parsel sayılı yer, 27/02/2023 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Avcılar Uygulama İmar Planında, Emsal:1,75 yapılaşma şartlarında "Ticaret+Hizmet" alanında kalmaktadır denilmiştir.
        Kıymeti : 6.500.000,00 TL
        KDV Oranı : %1
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.1 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. ( 21710 Nolu T.M. yeri ve kablo geçiş güzergahı için Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. lehine 1 TL bedelle 99 yıllığına kira şerhi )
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 13:35
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 13:35
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2024 - 13:35
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        Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2024 - 13:35

        28/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01961829
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