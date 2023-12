T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

560.000,00

(Aracın kaydında banka lehine rehin şerhi bulunduğu ve rehin alacaklısı tarafından rehin bedeli altında satışa muvafakat verilmediğinden arttırma başlangıç miktarı rehin bedeli+satış masrafları dikkate alınarak belirlenmiştir

1

Taşıt

Plaka : 34 KE 7111

Marka : VOLKSWAGEN

Yakıt Cinsi : Benzin

Model/İmal Yılı: 2013

Araç Kilometre: 143.099 km

Şanzıman Tipi: Otomatik

Tipi : VOLKSWAGEN SCİROCCO 1.4 TSİ (160) PSİ SPORTLİNE

Cinsi : Otomobil

Kasa Tipi : HB

Renk : Mavi

Motor Hacmi : 1400 cc

Yolcu Sayısı : 1+4

Motor No: -CTH112322-

Şasi No: -WVWZZZ13ZEV008950-

Anahtarı Durumu : Var

Ruhsat Durumu : Yok

Araç Anadolu27 Yediemin Otoparkındadır (Adres : Tevfikbey Mah. Emrullah Efendi caddesi No: 14-20 Küçükçekmece İstanbul)