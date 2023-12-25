Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 29.12.2023 - 00:00

        Örnek No:54*

        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

        2023/33381 TLMT.
        TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/33381 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satışa konu aracın İzci 2 yedimin otoparkında, 1. Filiz Sk. No:24 Sefaköy Küçükçekmece/İstanbul adresinde muhafaza altında bulunduğu ilan olunur.

        Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
        550.000,00 1 Taşıt 34RG4420 Plakalı , 2016 Model , PEUGEOT Marka , 301 ACTIVE 1.6 LT HDI 92 HP Tipli , 10JBFM0252724 Motor No'lu , VF3DD9HP0GJ638794 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz(alp)

        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2024 - 13:41
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 13:41
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 13:41
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 13:41

        25/12/2023 (İİK m.114/4)

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01958230
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu