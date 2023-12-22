Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2023/22211 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/22211 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, İKİTELLİ Mahalle/Köy, 335 Ada, 11 Parsel, 149,12 metrekare ana taşınmaz Yüz Ölçümü ,45/149 Arsa Payı , Kat:2, 4 nolu bağımsız bölüm, Mesken çatı arası

Adresi : Atatürk Mah. 329.Sokak No:50 Kat:2,4 nolu daire Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 149,12 m2

Arsa Payı : 45/149

İmar Durumu :Küçükçekmece ilçesi, Atatürk Mahallesi , 335 ada 11 sayılı parsel23/05/2008 tasdik tarihli1/1000İkitelli Alt Bölge Revizyon Uygulama İmar planında Bitişik Nizam 4 kat E:1.50 yapılaşma şartlarında Ticaret ve Konut alanında kalmakta olduğu imar durumundan anlaşılmıştır.

Kıymeti : 3.400.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2024 - 13:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2024 - 13:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2024 - 13:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2024 - 13:43

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, İKİTELLİ Mahalle, K. Halkalı Çiftliği Mevkii, 334 Ada, 21 Parsel, 161,93 metrekare ana taşınmaz yüz ölçümü, 20/100 arsa paylı, Kat:3, 7 Nolu Bağımsız Bölüm, çatı arası piyesli daire

Adresi : Atatürk Mah.329.sokak no:43, 3. Kat 7 nolu daire Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 161,93 m2

Arsa Payı : 20/100

İmar Durumu :Küçükçekmece ilçesi, Atatürk Mahallesi , 334 ada 21 parsel sayılı söz konusu parsel; 23/05/2008tasdik tarihli1/1000İkitelli Alt Bölge Revizyon Uygulama İmar planında Bitişik Nizam 3 kat E:1.50 yapılaşma şartlarında Konut alanında kalmakta olduğu imar durumundan anlaşılmıştır.

Kıymeti : 3.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2024 - 14:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2024 - 14:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2024 - 14:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2024 - 14:17

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, İKİTELLİ Mahalle, K. HALKALI ÇİFTLİĞİ Mevkii, 334 Ada, 19 Parsel, Kat:2, 7 nolu bağımsız bölüm, çatı arası piyesli daire

Adresi : Atatürk Mah. 329 Sokak No:47Kat:2, 17 nolu daire, Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 155,91 m2

Arsa Payı : 15/120

İmar Durumu :Küçükçekmece ilçesi, Atatürk Mahallesi , 334 ada 19parselsayılı söz konusu parsel; 23/05/2008 tasdik tarihli1/1000İkitelli Alt Bölge Revizyon Uygulama İmar planında Bitişik Nizam 3 kat E:1.50 yapılaşma şartlarında Konut alanında kalmakta olduğu imar durumundan anlaşılmıştır.

Kıymeti : 3.100.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2024 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2024 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2024 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2024 - 14:55

22/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.