T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2023/593 Esas

KARAR NO : 2023/844



Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/12/2023 tarihli ilamı ile TCK 268/1 maddesi gereğince 1 YIL HAPİS cezası ile cezalandırılan Suphi ve Gazale oğlu, 01/01/1993 doğumlu, ÖMER EL VEYSİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13.05.2024