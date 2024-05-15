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        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 17.05.2024 - 00:00
        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2023/593 Esas
        KARAR NO : 2023/844


        Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/12/2023 tarihli ilamı ile TCK 268/1 maddesi gereğince 1 YIL HAPİS cezası ile cezalandırılan Suphi ve Gazale oğlu, 01/01/1993 doğumlu, ÖMER EL VEYSİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
        2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13.05.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02033521
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