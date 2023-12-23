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        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 23.12.2023 - 00:00

        İ L A N

        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/150 Esas
        Davalı : 1- EMEL GÜNEŞDOĞDU - 25262056176
        2- MURAT GÜNEŞDOĞDU - 25259056240
        3- ÖZKAN GÜNEŞDOĞDU - 25265056012
        Davacı : BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
        Mahkememizde yukarıda numarası yazılı taraflar arasında İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 1603 ve 1604 parsel numaralı taşınmazlar hakkında Kamulaştırma(Bedel Tespit Ve Tescil) İstemli Dava açılmış olup, mahkememizce 07/09/2023 tarihinde dava konusu taşınmazın bulunduğu mahalde keşif yapılmış, dava konusu taşınmazın bedeli yukarıda belirtilen davalı Emel Güneşdoğdu'nun 2/160 payı için 73.437,50 TL , davalı Murat Güneşdoğdu'nun 2/160 payı için 73.437,50 TL, davalı Özkan Güneşdoğdu'nun 2/160 payı için 73.437,50 TL bedel bilirkişi raporunda hesap edilmiş olup, bilirkişi raporuna ve davaya karşı 2 haftalık süre içerisinde itirazlarınızı sunmak üzere iş bu ilanın tebliğinden itibaren ilgililere ilanen tebliğ olunur. 15/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01954925
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