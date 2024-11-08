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        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 09.11.2024 - 00:00
        İ L A N
        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı: 2022/996

        Esas Konu: Gaiplik ilanı hk.

        30/03/2023

        Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
        Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MEHMET SIDDIK KARABAŞ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 30/03/2023


        GAİP
        TC KİMLİK NO : 18823596990
        ADI SOYADI : MEHMET SIDDIK KARABAŞ
        BABA ADI : ABİDİN
        ANA ADI : ZEHRA
        DOĞUM TARİHİ : 13/01/1974
        DOĞUM YERİ : HİZAN
        İKAMETGAH ADRESİ : Yeşilkent Mah. G-693 Sk. No:16 İç Kapı No:1Avcılar/ İSTANBUL

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02117970
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