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        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 31.12.2023 - 00:00
        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2021/1161 Esas
        KARAR NO : 2022/306


        Kasten Yaralama suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/09/2022 tarihli ilamı ile TCK 86/2-3.a maddesi gereğince 4 AY 15 GÜN HAPİS, TCK 53/1, 58/6-7 maddesindeki tedbirlerin uygulanması ile cezalandırılan Osman ve Hatice oğlu, 26/09/1995 doğumlu, Ordu, Akkuş, Çayıralan nüfusuna kayıtlı Ferdi DAMAKLI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilgilinin bilgisine ulaşabileceği bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde itiraz edilebileceği İLAN OLUNUR. 27.12.2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01959787
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