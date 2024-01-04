T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.59553166-2022/506-Ceza Dava Dosyası 21.12.2023

Konu :



İL A N



Bina Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan sanık Yakup SEYİDOV hakkında açılan davanın yapılan yargılaması sonunda verilen kararın sanığa ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Mahkememize ait yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/10/2023 tarihli karar ile Kızlarhan ve Hudaynazar oğlu, 1978 Türkmenistan doğumlu, YAKUP SEYİDOV hakkında 5237 sayılı TCK'nın 142/2-h maddesi gereğince 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, söz konusu kararın bildirmiş olduğu adreslere ve UYAP sisteminde kayıtlı adreslere çıkarıldığı ancak sanığa çıkarılan tebligat mazbatalarının Mahkememize iade edildiği, yapılan adres araştırmaları sonucunda da sanığın adresinin tesbit edilemediği anlaşılmakla;

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesine göre ilgilinin bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, 7 gün içinde Mahkememize veya sanığın bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanla ya da verilecek bir dilekçe ile İSTİNAF yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.